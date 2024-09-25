ريال مدريد يعلق على اعتزال فاران

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، بشأن اعتزال قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بسبب إصاباته المتكررة مؤخرًا.

ورحل فاران عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية عقده في صيف 2024، لينضم إلى نادي كومو الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكنه لم يظهر أكثر من مباراة واحدة في بطولة كأس إيطاليا، وعانى من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

وجاء بيان ريال مدريد كما يلي:

"بعد إعلان رافائيل فاران قراره بإنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته للاعب الذي أصبح بالفعل جزءا من أسطورة نادينا".

وتابع: "انضم رافائيل فاران إلى ريال مدريد في عام 2011، وعمره 18 عاما فقط، وكان أحد اللاعبين الأساسيين في الدورة التاريخية التي سمحت للنادي بالفوز بأربعة كؤوس أوروبية، ثلاثة منها متتالية، بين عامي 2014 و2018، وخلال المواسم ال10 التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، فاز ب 18 لقبا في 360 مباراة: 4 دوري أبطال أوروبا، و4 كأس العالم للأندية، و3 كأس السوبر الأوروبي، و3 الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، و3 كأس السوبر الإسباني".

وواصل: "بالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، فاز رافائيل فاران بكأس العالم مع فرنسا عام 2018 في روسيا ودوري الأمم الأوروبية 2021 في إيطاليا، ومع مانشستر يونايتد فاز بكأس الرابطة الإنجليزية مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة".

وأضاف: "على المستوى الفردي، تم ضم رافائيل فاران إلى قائمة FIFA FIFPRO World 11 في عام 2018 وكان جزءا من فريق العام IFFHS وفريق العام UEFA وفريق دوري أبطال أوروبا المثالي 2017-2018 في نفس العام".

واختتم البيان: "سيظل رافائيل فاران إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد كواحد من أعظم المدافعين في تاريخ النادي ولكونه يمثل دائما قيم نادينا، يتمنى ريال مدريد له ولأسرته بأكملها كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".