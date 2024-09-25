ماذا قدم فاران خلال مسيرته قبل اعتزاله ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية أرقام الدولي رافاييل فاران بعد اعلان اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 14 عامًا، نظرا لتعرضه للعديد من الإصابات المتكررة.

أرقام فاران بصفة عامة داخل المستطيل الاخضر

بدأ فاران مسيرته عام 2010 مع لانس الفرنسي، وانتقل إلى ريال مدريد في 2011، ثم إلى مانشستر يونايتد في 2021، ومنه إلى كومو في صيف العام الحالي.وحقق المدافع الفرنسي 18 لقبا مع ريال مدريد، ولقبين مع يونايتد، بجانب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 مع "الديوك".



ماذا قدم فاران مع ريال مدريد خلال مشواره

خاض المدافع الفرنسي رافاييل فاران، مسيرة مميزة حافلة بالألقاب مع فريق ريال مدريد الإسبانى على مدار 10 سنوات، قبل الانطلاق لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح فاران فى تسجيل 17 هدفا خلال مشاركته فى 360 مباراة بجميع البطولات مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وتقسم أهداف فاران مع ريال مدريد على البطولات كالتالى: 8 أهداف في الدوري الإسباني، 7 أهداف في كأس ملك إسبانيا، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

ونجح فاران في التتويج بـ18 لقبا في مشواره مع ريال مدريد وهى: 4 مرات دوري أبطال أوروبا، 4 مرات كأس العالم للأندية، 3 مرات كأس السوبر الأوروبى، 3 مرات الدوري الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا، و3 مرات كأس السوبر الاسباني.

فاران يعلن إعتزاله كرة القدم

وقال فاران في بيان له عبر إنستجرام صباح اليوم الأربعاء: "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لا بد أن تنتهي".

وأضاف: "لقد خضت العديد من التحديات، ونجحت في كل مرة، كان من المفترض أن يكون كل ذلك مستحيلًا، لقد عشت مشاعر لا تصدق، ولحظات وذكريات خاصة ستدوم مدى الحياة".

وتابع: "عند التفكير في هذه اللحظات، يغمرني الفخر والشعور بالإنجاز، عندما أعلن اعتزالي اللعبة التي نحبها جميعًا".

واستكمل: "إنني ألتزم بأعلى معايير الجودة، وأريد أن أواصل مسيرتي بقوة، وليس فقط التشبث باللعبة، يتطلب الأمر جرعة كبيرة من الشجاعة للاستماع إلى قلبك وغرائزك".

وزاد: "فالرغبة والاحتياجات يختلفان، لقد سقطت وقمت ألف مرة، وهذه المرة حانت اللحظة للتوقف وتعليق حذائي مع فوزي بالكأس في مباراتي الأخيرة في ويمبلي".

وأكمل: "لقد أحببت القتال من أجل نفسي، وأنديتي، وبلدي، وزملائي في الفريق، وأنصار كل فريق لعبت له، من لانس إلى مدريد إلى مانشستر، واللعب لصالح منتخبنا".

وواصل: "لقد دافعت عن كل شعار بكل ما أوتيت من قوة، وأحببت كل دقيقة من الرحلة، إن اللعب على أعلى مستوى هي تجربة مثيرة".

وأردف: "إنها تختبر كل مستويات جسدك وعقلك، المشاعر التي نختبرها لا يمكنك أن تجدها في أي مكان آخر، كرياضيين، لا نشعر بالرضا أبدًا، ولا يُشبعنا النجاح أبدًا. إنها طبيعتنا وما يغذينا".."لا أشعر بأي ندم، ولن أغير أي شيء، لقد فزت بأكثر مما كنت أحلم به، لكن بعيدًا عن الأوسمة والجوائز، أنا فخور بأنه مهما حدث، فقد تمسكت بمبادئي في أن أكون صادقًا".

وقال: "حاولت أن أترك كل مكان أفضل مما وجدته. آمل أن أكون قد جعلتكم جميعًا فخورين".. "هكذا تبدأ حياة جديدة خارج الملعب، سأبقى مع كومو، فقط من دون استخدام حذائي وواقيات الساق. شيء أتطلع إلى مشاركة المزيد عنه قريبًا".

واختتم: "إلى أنصار كل نادٍ لعبت معه، وزملائي في الفريق، والمدربين والموظفين، من أعماق قلبي، أشكركم على جعل هذه الرحلة أكثر خصوصية مما يمكن لأحلامي الجامحة أن تتخيله. شكرا لك يا كرة القدم. مع حبي، رافا".