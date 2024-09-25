الحضري يظهر رفقة زوجته بشكل رومانسي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ظهر حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري رفقة زوجته، خلال قضاء إجازته بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة له رفقة زوجته وهما في حالة رومانسية.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن متابعي الحضري عبر منصة "X"، على صورة الحضري رفقة زوجته، حيث علق أحد المتابعين على الصورة قائلاً: "ربنا يخليهالك يا سد".

وتعرف زوجته عصام الحضري بإطلالتها الأنيقة والمميزة، التي تجذب أنظار الجماهير إليها بشكل دائم ومستمر.

أقرأ أيضاً:

ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. رفض السفر على نفس طائرة وطموح قائد الأبيض

"قابل للزيادة وينفذ بعد مواجهة الزمالك".. كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا القرار

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي