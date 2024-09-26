"يتجنب الفانلة البيضاء".. شوبير يعلق على زي الزمالك ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على ارتداء الزمالك الزي الأسود ضد الأهلي في السوبر الأفريقي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أعلم أن الأهلي طول عمره يرتدي اللون الأحمر، والإسماعيلي الأصفر والاتحاد السكندري اللون الأخضر، ولكن هل هناك نية أن يكون اللون الأبيض ليس لون الزمالك، لا يوجد لدي اعتراضا، لكنه لون تاريخي "الفانلة البيضا بخطين حمر"، حتى الأغاني تقول هذا".

وأضاف: "الزمالك يرتدي الزي الأسود ضد الأهلي، كل فريق يرتدي ما يريد هذه حرية شخصية، ولكن طوال حياتي أعلم أن الزمالك يرتدي "الفانلة البيضاء"، من بداية الموسم الحالي يتجنب ارتدائها، حتى أنه لعب مباراتي الكونفدرالية الإفريقية بالقميص اللبني".

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