برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق قبل مباراة الزمالك التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد المملكة آرينا في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

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يتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباحا، ثم يتدرب اللاعبون في فندق الإقامة تدريبا خفيفا في تمام الحادية عشرة والنصف.

وبعدها ستؤدي بعثة الفريق صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة في الرياض.

فيما سيتناول لاعبو الفريق، وجبة الغداء في تمام الخامسة مساءً، وبعدها في السادسة والربع مساءً يعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين، ثم تتحرك البعثة إلى ملعب المملكة آرينا عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الخميس على ملعب فيصل بن فهد بمنطقة الملز.