استقبال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي مجانا في دوري أبطال أوروبا

يرحل ريال مدريد لمقابلة غلطة سراي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير ساعياً وراء تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام ريال مايوكا بالدوري الأسباني بهدف نظيف، ونستعرض عليكم من خلال المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى كلا الفريقين في هذا اللقاء الكبير لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، بينما سيكون الملكي مُطالب بالفوز تحت أي ظرف من الظروف من أجل استعادة التوازن في مجموعته بدوري أبطال أوربا، فيما سيغاني الملكي أمام غلطة سراي حيث سيعتمد الأخير على عامل الأرض والجمهور.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي

يوجد العديد نت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد وبعض الأقمار الصناعية الأخرىـ والتي سنتعرف عليها سوياً خلال السطور القليلة القادمة مع التردد الخاص بكل قناة مفتوحة تذيع مباراة ريال مدريد اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي تنطلق اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي مجانا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم مجانا، وبخلاف أن مباراة ريال مدريد وغلطة سراي سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت 1 المشفرة، وإليكم تردد القنوات المفتوحة التي تذيع المباراة للجماهير.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.