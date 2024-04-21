منذ 40 يوماً مضت وحتي صباح اليوم لاتزال جهود الجنود المخلصين والمجهولين في وزارة الطاقة السودانية تتواصل لإصلاح ماخربته مليشيا التمرد في الخط الناقل لنفط دولة جنوب السودان حيث أحدث التخريب المتعمد نقطة تجمد في موقعٍ ما من الخط لايزال البحث جارياً عنها .. وبفضل الله ثم جهود المهندسيين والفنيين الأكفاء بوزارة الطاقة يقتربون كل يوم من حل المشكلة التي بلغت تكاليف معالجتها حتي الآن أكثر من 7 مليون دولار ..

• لقد مارست مليشيا التمرد تخريباً متعمداً في كل الآبار والمحطات الهامة للبترول ولحق التخريب حتي برج البترول بمنطقة المقرن بالخرطوم ..

• يدفع السودان ثمناً غالياً بسبب التخريب المليشي للبنية التحتية لصناعة النفط بالسودان وأدي توقف حقول البترول لخسارة السودان لأكثر من 8 مليون برميل من خام البترول ..