شاهد .. أول صور لـ فانيسا هادجنز بعد إنجاب طفلها الأول

التقطت عدسات المصورين أول صور للممثلة فانيسا هادجنز وهي تخرج من المستشفى بعد إنجابها لطفلها الأول من زوجها كول تاكر. ظهرت علامات التعب والإجهاد على فانيسا وهي تجلس على كرسي متحرك في طريقها لاستقلال سيارتها، عائدة إلى منزلها مع طفلها وزوجها.

في شهر مارس الماضي، قدمت فانيسا هادجنز عرض السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار الـ 96، حيث أجرت عدة مقابلات حصرية مع نجوم هوليوود والمرشحين والفائزين بالأوسكار.

بوابة فيتو