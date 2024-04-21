حركة مناوي تعلن إغلاق جميع مكاتبها بمواقع سيطرة قوات الدعم السريع

أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي حاكم إقليم دارفور عن إغلاق جميع مكاتبها بمواقع سيطرة قوات الدعم السريع وتجميد كل أنشطتها. الشرق للأخبار

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