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حركة مناوي تعلن إغلاق جميع مكاتبها بمواقع سيطرة قوات الدعم السريع

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Asma Osman 0 تبليغ

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أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي حاكم إقليم دارفور عن إغلاق جميع مكاتبها بمواقع سيطرة قوات الدعم السريع وتجميد كل أنشطتها.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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