كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الليمون قبل النوم .
· يحفز وينشط عمل الجهاز الهضمي، فهو يسرع عملية الهضم، كما يعالج الاضطرابات المختلفة التي قد تصيبه، والتي تتمثل في: الإسهال، وعسر الهضم، والإمساك، وآلام المعدة، والانتفاخات.
· يطهر الجسم من السموم والملوثات والميكروبات.
· يحافظ على البشرة نضرة وصافية، كما يعالج مشاكلها المتعددة، والتي تتمثل في: البثور، والحبوب، والرؤوس السوداء، والندبات.
· يشد الجلد والبشرة، وبالتالي يبطئ ظهور علامات الشيخوخة، والتي تتمثل في: الخطوط الدقيقة على الجبين، وعلى الخدود، والتجاعيد.
· يحسن الحالة المزاجية، وبالتالي يخفف الإحباط والاكتئاب.
· يحافظ على صحة الدماغ، حيث ينشط خلاياه، ويقوي الذاكرة، كما يحميه من الإصابة بمرض ألزهايمر.
. يخفف القلق والتوتر، فهو يساعد على ارتخاء الأعصاب وتهدئتها.
· يقوي الجهاز المناعي، وبالتالي يحد من مخاطر الإصابة بالعدوات والأمراض المختلفة؛ مثل: الإنفلونزا، ونزلات البرد، والرشح.
· يوازن معدل الحموضة في الجسم.
· يقضي على الرائحة الكريهة للفم، حيث يرطب الفم، ويقضي على البكتيريا المسببة لها.
· يطرد الغازات الموجودة في الجسم.
· يساعد على تنظيم معدل ضغط الدم في الجسم، وبالتالي يحد من حالات تذبذبه. يحافظ على صحة العظام، فهو يقويها، ويزيد كثافتها، كما يحد من مخاطر إصابتها بالعديد من الأمراض؛ مثل: هشاشة العظام، والكسور، والروماتيزم، وتآكل العظام، والتهاب المفاصل.
· يحافظ على صحة المسالك البولية، كما يعالج مشاكلها المتعددة.
بوابة الأهرام
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