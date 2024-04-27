أمانة الحج بالخرطوم تناشد الراغبين لاداء الفريضة باستكمال إجراءتهم

حثت أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام من مواطني الولاية لاستكمال مطلوبات تأشيرة الحج والالتزام بالموجهات الصحية. ودعا الاستاذ علي إبراهيم الحدقنو أمين أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم في تصريح صحفي، دعا الراغبين في الحج الى التواصل مع مناديب ولاية الخرطوم في بقية ولايات السودان لاستكمال مطلوبات تأشيرة الحج. وأشار الحدقنو إلى وجود لجنة تعمل مع حجاج ولاية الخرطوم خارج السودان في استلام بيانات التأشيرة كما تعمل على حل الإشكاليات التي تواجه الراغبين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للحج والعمرة والإدارة العامة للجوازات والسفارات.

وأكد الحدقنو على تواصل أمانة الحج والعمرة بالولاية مع الحجاج داخل السودان وخارجه لتوضيح كل الخطوات القادمة. واضاف بأن تفويج الحجاج من خارج السودان، يتم وفق موجهات تنسيق بين حجاج ولاية الخرطوم في كل دولة لحجز تذاكر السفر في شكل مجموعات تسهيلا لعملية الاستقبال والإسكان في المملكة العربية السعودية موضحا بأن هذا التنسيق يتم عبر الحجاج أنفسهم بعد أن تم خصم قيمة تذكرة السفر من القيمة الكلية المالية للحج. وأوضح الحدقنو أن الاشتراطات الصحية التي وضعتها المملكة العربية السعودية تختلف من دولة لدولة أخرى ، داعيا الحجاج للالتزام بتلك الموجهات. وقال بأن مركز ولاية الخرطوم في محلية كرري مخصص لاستكمال اجراءات الحجاج الموجودين بالولاية، ودعا الحجاج في بقية ولايات السودان الأخرى لاستكمال الإجراءات الصحية والتواصل مع مناديب ولاية الخرطوم. وأشار الحدقنو إلى إشراف والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة على كافة الخطوات والإجراءات وتوجيهاته المستمرة بتذليل الصعاب للحجاج.

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