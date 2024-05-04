لقد أسمع أئمة مساجد القضارف وقالوا نصيحتهم لواليهم الذي يعرف أكثر من غيره مواضع الألم والجراح

يوم الجمعة أرسل عدد من أئمة المساجد بولاية القضارف رسائل صادقة وأمينة كل العشم والأمل أن تجد طريقها إلي بريد وأجندة الوالي الجديد اللواء ود الشُّوَك ..

دعا الأئمة والي الولاية وأجهزته الأمنية إلي التعامل بحسم وحزم مع الحادث العرضي الذي شهده خواتيم الأسبوع الماضي حي التضامن أحد الأحياء الآمنة بالقضارف .. وتفاصيل ماجري صار عبرة لمن يتعظ ..

وحتي لاتدفع القضارف ثمناً باهظاً لتساهل القيادات الامنية والسياسية مع مخاوف مجتمع الولاية .. فإن علي الأجهزة الامنية بالقضارف التشديد علي منع كافة المظاهر المسلحة داخل المدينة ونقل المعسكرات والمقار العسكرية المؤقتة إلي مواقع خارج الأحياء السكنية ومنع الدخول إلي قلب المدينة بالسلاح والمركبات العسكرية مع تقريب مسافات التنسيق مع شركاء العملية العسكرية ..

ولأن العاقل من اتعظ بغيره.. فليس من الحكمة أن تعود ظاهرة عدم إحترام القانون مرة أخري وأن يتم الإعتداء علي ضباط وجنود الشرطة داخل حرمهم الآمن وهم يؤدون واجبهم المهني في حفظ الأمن داخل مدينة القضارف ..

لقد أسمع أئمة مساجد القضارف اليوم وقالوا نصيحتهم لواليهم الذي يعرف أكثر من غيره مواضع الألم والجراح في ولاية يتكالب عليها الأعداء من كل جانب ..