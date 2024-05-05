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برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد

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اسماء عثمان 0 تبليغ

خسر أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2-4 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر .ولم يحافظ برشلونة على تقدمه في النتيجة مرتين بهدفي أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 3 و(45+1).فيما حملت رباعية جيرونا توقيع أرتيم دوفبيك وبورتو “هدفين” وميجيل جوتيريز في الدقائق 4 و65 و67 و75.ورفع جيرونا رصيده إلى 74 نقطة في الوصافة، بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 73 نقطة.

وحسم ، تتويجه بلقب الليجا، بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 87 نقطة، قبل 4 جولات من خط النهاية.

كووورة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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