والي نهرالنيل يلتقي مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات ويؤكد دعم مجهودات قوات الشرطة في كافة الجوانب

التقى د / محمد البدوي عبدالماجد والي ولاية نهرالنيل بمكتبه بأمانة الحكومة اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات بحضور اللواء شرطة / عبدالفتاح عثمان محمد أحمد مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين واللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل واللواء شرطة / مدثر حسب الرسول مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية. ورحب د/ البدوي بالزيارة التي تأتي إمتداداً لنهج قيادة قوات الشرطة في الطواف على الولايات والوقوف على مطلوبات القضية الأمنية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. وتطرق والي الولاية إلى الوضع الأمني بنهرالنيل والإجراءات الفعالة التي اتخذتها حكومة الولاية ولجنتها الأمنية لمواجهة آثار حرب مليشيات ال دقلو الإرهابية ضد الوطن والشعب كما أشاد في حديثه بأداء شرطة ولاية نهرالنيل وقيامها بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه في ظل تعاون محكم وتنسيق مستمر مع بقية مكونات اللجنة الأمنية بالولاية من جانبه نقل اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات تحيات الفريق شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وثمن مجهودات وإنجازات حكومة الولاية في كافة مناحي الحياة مقدماً شكره للوالي علي دعمة لشرطة الولاية ودعم كل انشطتها ممامكنها اداء واجباتها الصورة المطلوبة . مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز آثار الحرب وتخفيف أضرارها على المواطنين . وقال ان الزيارة تأتي في اطار تواصل قيادة الشرطة مع قواعدها بالولايات لتفقد احوال الشرطة بالولاية ومتابعة سير الاداء والوقوق علي الموقف الامني والجنائي ومراجعة الشأن الاداري والاجتماعي لقوات الشرطة اضافة الى وضع خطة متكاملة تستهدف إدارة الخدمات الإجتماعية الشرطية وما ستشهده الأيام القادمة من مشروعات إستثمارية بالتنسيق مع حكومة الولاية إسهاماً في العملية التنموية بالولاية وإستعادةً لمسار الإستثمارات الشرطية التي تأثرت بالحرب. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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