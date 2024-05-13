بنك الخرطوم يعدد مزايا التحديث الاخير

بنكك

عملائنا الكرام,,

قم بتحميل تحديث تطبيق #بنكك لآخر إصدار واستمتع بجديد المميزات الإضافية .

ميزة التبليغ عن التحاويل الخاطئة

ميزة جديدة حتقدر من خلالها تبلغ عن اي تحويل خاطئ عملتو ، و ح يتم ارسال تنبيه للشخص الحولت ليه عن طريق الخطأ بتفاصيل المعاملة حتظهر الرسالة من خلال التطبيق مع خيار لإرجاع المبلغ وكمان حيتم ارسال التنبيه للمستلم عبر البريد الالكتروني المسجل وخدمة الرسائل.

لو حولت مبلغ للشخص الخطأ

1. اختار المعاملات السابقة.

2. اختار المعاملة الخاطئة العايز تبلغ عنها .

3. اضغط علي خيار تحويل خاطئ .

4. وافق علي الشروط والقوانين واضغط موافق.

5. بنكك ح يرسل إشعار تحويل خاطئ للشخص المحول ليه التحويل الخاطئ عشان يوافق علي عملية إرجاع المبلغ .

6. بلاغات التحويل الخاطئة حتكون متاحة لمدة 24 ساعة من إرسال التحويل ، وصلاحية البلاغ حتنتهي في حال عدم إستجابة الطرف الثاني للبلاغ خلال 24 ساعة من إستلامه للإشعار ، في هذه الحاله اتوجه للقنوات الرسمية والقانونية للتبليغ عن التحويل الخاطئ.

لو جاك تحويل عن طريق الخطأ

1. اول ما تسجل الدخول ح تجيك رسالة تنبهك باستقبال تحويل خاطئ .

2. اضغط علي زر التنبيهات و وافق علي الشروط والأحكام واضغط موافق.

3. في قائمة التنبيهات ح تظهر ليك رسالة تنبيه لتحويل خاطئ مع اسم المرسل اضغط عليها.

4. حتظهر ليك تفاصيل المعاملة مع خيارات ارجاع المبلغ , رفض الطلب أو الالغاء .

5. راجع تفاصيل المعاملة و بعد التاكد اضغط علي زر إرجاع المبلغ عشان يرجع المبلغ لصاحب التحويل الخاطئ ، واخيرا ح يصلك إشعار إرجاع المبلغ .

عشان تستفيد من الخدمة دي حمل الإصدار الجديد من قوقل بلاي و ابل استور .