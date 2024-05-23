القضارف.. أصمّ الوالي آذانه واستغشي المسؤولون ثيابهم فكانت الأغاني الهابطة وأصوات نفايات الفنانيين

إلي والي ولاية القضارف..

مما أحزن الحادبين علي الخير الفضيلة قبل أشهر داخل مدينة ود مدني أنّ الناصحين طلبوا من واليها وسلطاته الأمنية أن تتصدي لوقف سيل الحملات المنظّمة داخل حاضرة الولاية لاشاعة روح الفوضي والهرج والمرج دون مراعاة لشعور مئات الذين تركوا منازلهم وديارهم ولاذوا بمدني لتمنحهم الدفء والأمان والتقدير الذي يحترم ظروفهم ولايجرح مشاعرهم..

ومن ذلك الحفلات الغنائية الصاخبة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي..

أصمّ الوالي آذانه واستغشي المسؤولون ثيابهم فكانت الأغاني الهابطة وأصوات نفايات الفنانيين الذكور منهم والإناث تُلوِّث أسماع المكروبين بأحزان الحرب والنزوح كل يوم..

ياوالي القضارف..

مافائدة حظر التجوال الليلي إن كانت مكبرات صوت الحفلات تشق صمت مدينة القضارف وتتداخل مع نداء الآذان الأول لصلاة الفجر؟!

علمنا أن المدير الجديد لشرطة ولاية القضارف من الذين لايعترفون بالتقارير الباردة في المكاتب.. بل يذهب ويضع رجله حيث الوجع والألم.. والتقصير..

وعلمنا أن المدير الجديد لمدير جهاز المخابرات من أكفأ الضباط في جيله وتجربته..

وقبل هذا نعلم أنك من أبناء القضارف الذين ( يشمونها وهي طايرة).. وعليه أطلب َمن مدير الشرطة أن يأتيك بخبر الذي يقف وراء منح تصاديق حفلات الغناء الصاخب حتي الثالثة صباحاً.. كما نرجو أن تطلب من مدير جهاز المخابرات الجديد أن يأتيك بكواليس أسباب ونوايا الذين يحبون أن تشيع حالة السيولة الأمنية داخل مجتمع القضارف.. ومما علمناه أن الذين شاركوا في مؤامرة سقوط مدني كانوا يقومون بتمويل السهرات والجلسات الناعمة حتى الصباح..

أكتب لك عند الثانية صباحاً وصوت فنان أعرج اللحن والصوت قد كسر حظر التجوال وكأنه يسخر من ضوابطكم لمنع تسلل الفوضي إلي قلب القضارف..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد