اردول: في حفرة النحاس في جنوب دارفور يفوق احتياطيها المحدد ال3 الف طن

احتياطي النحاس المستكشف في السودان حالياً يفوق الخمس الف طن وربما يصل الي عشرة الف طن، حوالي 2800 طن تم تحديدها في مربعات لشركة (X) بالبحر الأحمر ولاخرى ايضا حكومية لم يحدد الاحتياطي بعد ولكنه يفوق تلك باضعاف مضعفة، واما في حفرة النحاس في جنوب دارفور يفوق احتياطيها المحدد ال3 الف طن .

اما في جنوب كردفان بالمنطقة الشرقية يوجد احتياطيات كبيرة ايضا غير محددة يتم إنتاجها تقليدياً، الجدير بالذكر انه لم تنتج أي من هذه الشركات بعد، ولو أنتجت أي من الشركات المذكورة فسوف يتربع السودان في رأس هذه القائمة ، وحسب الموتمر الأخير للمعادن في كندا (PADAC) فقد تم رصد الاحتياج العالمي رغم هذا الانتاج المذكور أعلاه فانه لم يغطي سوى 39% فقط من السوق العالمي، فالمستقبل للدول المنتجة للنحاس ولانتشار السيارات الكهربائية التي تستبدل سيارات الوقود وكذلك لسوق الموصلات وأشباه الموصلات وغيرها فكلها مقرونة بإنتاجية النحاس.

مبارك أردول