مدير عام الصحة يبحث عودة خدمات التأمين الصحي بالقضارف

دعا د.أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف للتسريع من وتيرة عودة خدمات التأمين الصحي بالمؤسسات الصحية بالولاية وكفالة حقوق المؤمن عليهم في الحصول وتلقي الخدمات الطبية في مناطقهم . وقال سيادته خلال ترؤسه بمكتبه اليوم الإجتماع الدوري للجنة توفير وإستلام وتوزيع الأدوية والمستهلكات الطبية أن عملية استعادة خدمات التأمين الصحي بمراكز تقديم الخدمات غير المباشرة تمضي بصورة بطيئة جدآ رغم المبادرات التي تمت لاستعادة الخدمات خلال الفترة الماضية والتزام الجهات بسداد المتأخرات. تجدر الإشارة الى أن الإجتماع ناقش الموقف الدوائي والوفرة الدوائية بالولاية إلى جانب إستمرار وتوزيع الأدوية على المؤسسات الصحية المختلفة قدمته مقرر اللجنة د.رجاءالباقر بالإضافة إلى وصول عدد أربعة مكينات غسيل كلى مقدمة من المركز القومي لجراحة الكلى والبدء الفوري في إجراءات تركيبها حتى تواكب الزيادة الكبيرة في إعداد المرضى التي يشهدها المركز بحاضرة الولاية. سونا

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