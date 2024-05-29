انطلاق مؤتمر الصلح المجتمعي والسلام الدائم ببورتسودان

انطلقت صباح الاربعاء بقاعة السلام بامانة حكومة البحر الأحمر ببورتسودان فعاليات مؤتمر الصلح المجتمعي والسلام الدائم المنعقد يومي ٢٩-٣٠ مايو الجاري. وذلك بمشاركة واسعة من الإدارة الأهلية والاكاديمين واساتذة الجامعات والمهنيين والاقتصاديين والاعلاميين والمرأة . واكد البروفيسور محمد الأمين أحمد رئيس المؤتمر أن المؤتمر يشارك فيه قيادات نوعية في كل المجالات المجتمعية من مفكرين واساتذة الجامعات ومشاركة مائة منصة عبر الزوم والف مشاركة من القارات المختلفة. وذكر أن المؤتمر يناقش أوراق مهمة بعدد ١١ ورقة ستقدم مباشرة واخرى عبر الزوم، وقال نأمل أن يخرج المؤتمر بمخرحات واضحة وتوصيات قوية تعين في السلام الدائم بالسودان. سونا

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