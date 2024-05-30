مدير ادارة مرور ولاية نهر النيل يتفقد شرطة مرور المحلية ومحطة الفحص الآلي بالدامر

تفقد العميد شرطة (حقوقي) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير ادارة مرور ولاية نهر النيل سير العمل المروري بشرطة مرور محلية الدامر ومحطة الفحص الآلي بالدامر بحضور المقدم شرطة ابراهيم عبدالنور مدير مرور محلية الدامر و الضباط وضباط الصف والجنود بمرور محلية الدامر. مدير مرور الولاية استمع إلى تنوير شامل عن الاعمال الإدارية والفنية و البرامج والخطط الرامية لتهيئة بيئة العمل بصالة الترخيص بالاضافة لحملات الضبط المروري خلال الفترة السابقة خاصة الحملات المشتركة لمحاربة الظواهر السالبة وضبط المركبات المخالفة والتي اسهمت كثيرا في بسط الامن والطمأنينة لمواطن المحلية مدير ادارة مرور ولاية نهر النيل اشاد بمستوي الاداء الوظيفي لشرطة مرور محلية الدامر خاصة فيما يتعلق بالجهود التي تمت خلال الفترة السابقة مؤكدأ ضرورة بسط هيبة الدولة وتنفيذ البرامج والخطط التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بالمحلية وحسن التعامل مع طالبي المعاملات المرورية وجميع مستخدمي الطريق. بصورة تناسب وترضي مواطن المحلية كما شدد سيادته علي رفع مستوي الاداء والخدمات من خلال الانتشار بالمواقع والتقاطعات ونشر الوعي المروري وتكثيف الجهود والخطط الداعية لحفظ الارواح و ممتلكات مواطن المحلية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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