“من كل النواحي”.. لافتات تزّين شوارع أمدرمان

احتفت المؤسسة التعاونية الوطنية، بالشهيد الملازم اول متقاعد محمد صديق، من خلال نصب لافتات نصبت في شوارع أمدرمان، تحمل صورته وكتبت عليها عبارات “من كل النواحي” شهيد من كل النواحي بطل.

وكانت قوات الدعم السريع قد اغتالات محمد صديق في 19 مايو الماضي، بعد أسره في معارك شمال بحري.

وأظهر فيديو نشره الدعم السريع، الملازم محمد صديق أسيرا لديها وهم يعذبونه بالضرب واللكم، قبل ان تتم تصفيته بحسب مصادر. اليوم التالي

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