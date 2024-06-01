قنصل السودان بأسوان يقرع جرس بدء امتحانات الشهادة الابتدائية

قرع السفير عبد القادر عبد الله قنصل جمهورية السودان بمحافظة اسوان صباح اليوم السبت جرس بدء امتحانات الشهادة الابتدائية للصف السادس للعام ٢٠٢٤م بمركز مدرسة الجمهورية بمدينة اسوان الاستاذ بدر الدين موسى نائب القنصل وكبير المراقبين مبعوث وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل بالمركز الاستاذ مصعب ياسين محمد الطاهر ورئيس مركز امتحانات اسوان الاستاذ علاء عبدالرحمن والاستاذ بشير يونس رئيس رابطة اتحاد المعلمين بجمهورية مصر العربية.

وحيا الطلاب والطالبات الجالسين للامتحانات وقبل انطلاق الامتحانات في طابور الصباح علم السودان واعرب السفير عبد القادر عبدلله عن شكره وتقديره لمساهمة وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومحافظ محافظة اسوان والاجهزة الامنية والهلال الاحمر المصري والمستشفيات وادارة مدرسة الجمهورية المشتركة وممثلي مبادرة منظمة الاشقاء باسوان ومديري المدارس والمراقبين المشاركين، مثمناً دورهم الكبير في نجاح سير الامتحانات.

وأكد القنصل أن امتحانات هذا العام تُجرى بالتزامن مع امتحانات ولاية نهر النيل للصفين السادس والمتوسط، داعياً جميع الطلاب إلى تحمل المسؤولية والتركيز خلال الامتحانات لتحقيق أفضل النتائج.

كما حيا الدور المتعاظم لجهود وزارة التربية بولاية نهر النيل في قيام الامتحانات هذا العام في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

وأوضح الاستاذ مصعب ياسين محمد الطاهر كبير مراقبي ومبعوث وزارة التربية بولاية نهر النيل بمركز القنصلية السودانية باسوان في تصريح (لسونا) ان امتحانات شهادة الابتدائية للصف السادس هذا العام كان أكبر تحدي لولاية نهر النيل لاستضافة عدد ١٩ مركزا للامتحانات خارج البلاد في عدد من الدول الشقيقة في أول تجربة لها بينهم ٤ مراكز بالقاهرة الى جانب مركز امتحانات اسوان مؤكدا نجاح التجربة للإعداد ورصد الجالسين في وقت مبكر كان السبب الكبير في تحقيق نجاح قيام الامتحانات الموحدة في مراكز خارج البلاد.

معربا عن شكره لسعادة السفير وطاقم البعثة الدبلوماسية باسوان ومديري المدارس لجهودهم المقدرة في تهيئة المركز وتوفير كافة الاحتياجات وسبل راحة الطلاب مبينا ان عدد الجالسين في مركز اسوان ٢٤٢ بينهم ١١٩ بنين و١٣٣ بنات تضم طلاب وطالبات خمسة مدارس سودانية خاصة باسوان ( نوبل . القبس المنير النخبه .الشروق والملز ) واشار الى ان المركز به عدد خمس من الحالات الخاصة وسط الجالسين تم الترتيب لهم بقاعة خاصة بالطابق الأرضي وقيد عدد ٥ طلاب وطالبة في،سجل الغياب بالكنترول واضح ان عدد غرفة الامتحانات ١٢ حجرة بها ٢٠ طالبا.