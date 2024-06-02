تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تختار الصديق الصادق المهدي أميناً عاماً

اختارت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الصديق الصادق المهدي أميناً عاماً للتنسيقية خلال الجلسة الثالثة لاجتماع الهيئة القيادية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الجزيرة – السودان

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