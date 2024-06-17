تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو, لسيدة سودانية, بأثيوبيا أثار تعاطف المتابعين والجمهور.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت السيدة اللاجئة بأثيوبيا وهي تبكي بحرقة وتذرف الدموع بسبب ما تعرض له أبنائها.
وكشفت اللاجئة السودانية, عن تعرض أبنائهم للضرب على يد قوة مسلحة دون وجه حق, بعد أن ذهبوا لجلب مياه الشرب.
وطالبت اللاجئة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين المنظمات الدولية بفتح الأبواب لهم من أجل العودة للسودان, رغم الظروف التي يعيشها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. لاجئة سودانية في إثيوبيا تبكي بحرقة بعد ضرب أبنائها من قبل مجموعة مسلحة دون وجه حق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.