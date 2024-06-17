شاهد بالصورة والفيديو.. لاجئة سودانية في إثيوبيا تبكي بحرقة بعد ضرب أبنائها من قبل مجموعة مسلحة دون وجه حق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو, لسيدة سودانية, بأثيوبيا أثار تعاطف المتابعين والجمهور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت السيدة اللاجئة بأثيوبيا وهي تبكي بحرقة وتذرف الدموع بسبب ما تعرض له أبنائها.

وكشفت اللاجئة السودانية, عن تعرض أبنائهم للضرب على يد قوة مسلحة دون وجه حق, بعد أن ذهبوا لجلب مياه الشرب.

وطالبت اللاجئة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين المنظمات الدولية بفتح الأبواب لهم من أجل العودة للسودان, رغم الظروف التي يعيشها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)