ادخال نظام جديد في محطة سنكات وصيانة الابراج الناقلة لكهرباء اروما وقراها

سنكات - ولاية البحر الأحمر

تمكن فريق العمل في الكهرباء أمس من إدخال نظام الSVC بمحطة سنكات التحويلية إلى الشبكة القومية الذي يسهم في زيادة نقل الطاقة الكهربائية من محطة عطبرة إلى بورتسودان بحوالي 25%.

بالإضافة إلى دور نظام الSVC في استقرار الشبكات الكهربائية، ويعد نظام الSVC واحد من ضمن مشاريع إعادة إعمار وتنمية شرق السودان الذي توقف العمل فيه في أبريل ٢٠٢٣ بعد الحرب.

وذلك بمجهود استمر لأسبوعين دون توقف بخبرات سودانية وطنية خالصة واصلوا العمل ليلا ونهارا لم يتوقفوا حتى لعطلة العيد المبارك حتى اكتمل العمل وتكلل بالنجاح.

من ناحية أخرى أكمل المهندسون والفنيون في الكهرباء أمس إعادة شد الاسلاك التي اتلفتها الرياح وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن مدينة اروما وقراها ومدينة وقر وما حولها ، حيث بذل فريق الصيانة في خطوط النقل جهودا جبارة وهم يصعدون أعلى قمم الابراج لساعات طويلة ومتواصلة في درجة حرارة عالية جدا ورياح تجاوزت سرعتها ال20 كيلو متر في الساعة.

وثمن وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد جهود العاملين في الكهرباء في كل ربوع السودان وهم يعملون في أصعب الظروف من الناحية الأمنية في مناطق الحرب ومن الناحية الطبيعية و الطقس.

لاسيما مناطق شرق السودان والظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحرب فقد انجزوا في ظروف قاسية ولم يتوقفوا او يستسلموا رغم حاجة القطاع للاسبيرات والمعدات بل عملوا بالمفتاح.