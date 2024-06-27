أحلام تعلق على الخطأ باسمها أمام أنغام

علقت النجمة أحلام على الفيديو المنتشر للقاء النجمة أنغام على هامش فعاليات مهرجان موازين، عندما ندهت عليها إحدى المراسلات باسم “أحلام”.

كتبت أحلام عبر حسابها بموقع X: “مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد ؟؟ اسمي مش إسأءه لأي أحد، أبدًا أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أن في أحد المؤتمرات غلطت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية، ورديت أتشرف ونقطة، اسمي مش إساءة اسمي تشريف”.

وتابعت: وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها وحروفنا قريبة من بعض، وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون أحلام صوت الخليج اسم مُشّرف”.

وكانت أنغام تعرضت لموقف محرج من خلال مراسلة، وذلك أثناء إجرائها أحاديث تليفزيونية على هامش مهرجان موازين الدولي، عندما قامت الصحفية بمنادتها باسم “أحلام”، لتقوم أنغام بالضحك، وحاول بعض الحاضرين تصحيح الاسم لها.

بوابة فيتو