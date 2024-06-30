ضبط أسلحة ومتفجرات وزئبق بعبري بالشمالية – صور

مباحث السودان تمكن مكتب العمل الخاص بوحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا والذي يضم بداخله الاستخبارات والاجهزة النظامية المختلفة والمستنفرين تمكن من ضبط عدد من المهربين غرب مدينة عبري وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة(طبنجات ) يفوق عددها ال(200) قطعة كما شملت الضبطية كميات من أسلاك المتفجرات والزئبق. وأشاد مدير وحدة عبري الإدارية الأستاذ وليد صالح خليل لدى زيارته لمكتب العمل الخاص بجهود ويقظة أفراد المكتب في بسط الأمن والاستقرار والطمأنينة على مستوى محلية حلفا ووحدة عبري الإدارية. وأكد في تصريح( لسونا ) أن المكتب ومنذ إفتتاحه ظل يقوم بعمل كبير وجبار في تأمين وحدة عبري والمحافظة على أمنها وإستقرارها وأشار إلى أن الضبطية تقدر قيمتها ب(70) مليون جنيها. وأعلن وليد في تصريحه عن تحفيز كبير للقوة التي تمكنت من تحقيق هذا الانجاز هذا وقد تم ترحيل المهربين من مكتب العمل الخاص بعبري الى حاضرة الولاية الشمالية دنقلا لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم. سونا

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