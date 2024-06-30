انتخاب لجنة تنفيذية لرابطة الدراميين السودانيين بالدوحة

استضاف المركز الثقافي السوداني في مقره بالدوحة عاصمة دولة قطر اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدراميين السودانين بدولة قطر والتي ؤتضم اكثر من خمسين اسما لفناني وفنانات المسرح والدراما وباكتمال النصاب قام الحاضرون بانتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة بحضور ممثلي سفارة السودان بالدوحة حيث تم تسجيل اسم الرابطة بحضور مسجل الروابط والجمعيات بالقنصلية والسيد القنصل الثقافي بالسفارة السودانية بالدوحة وضمت القائمة المنتخبة كل من : عادل ابو جقادو، بدر الدين صالح ،محمد عثمان ،عوض حرقل ،ممدوح ابارو ،محمد أرباب ،احمد مرسال ،اشرف كنوز، وشيماء الحاج. وذلك مساء الخميس 27 يوني.

وحسب افادات الحضور ينتظر ان تقوم الرابطة بتخطيط وتنفيذ برامج عمل وورش للتطوير وربط الرابطة بالجهات الحكومية القطرية ذاتالصلة والمساهمة فى إنتاج مسلسلات ومسرحيات وافلام سودانية ومشتركة. تجدر الاشارة الى رسالة نقيب الدراميين السودانيين لعضوية الرابطة والتي جاء فيها ” إن الرابطة بعد تكوينها يمكن أن تساهم بشكل فعال فى إدارة النشاط الثقافى فى المركز فى وضع برنامج سنوى منضبط يراعى فيه إستمرار النشاط وإتاحة الفرص لكل ضروب الفن لتكون حضورا وأن تعيد الرابطة تفعيل الأندية الثقافية كنادي الموسيقى ونادي المسرح ونادي السينما و نادي الشعر و نادي القصة والرواية وغيرها ” وأضاف الرشيد عيسى نقيب الدراميين في رسالته : ” لابد من تنظيم الورش المستمرة وفتح باب المركز للأسر السودانية للولوج لهذا المركز الذى صار مجرد مقر للعزاء وعقود الزواج وبوفيه متواضع.