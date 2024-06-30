أشعلت المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني في المقطع وهي ترتدي أزياء وصفها المتابعون بالمثيرة. https://www.facebook.com/reel/1214773763212152 وتفاعلت المهندس, بالغناء والرقص أثناء تصويرها المقطع الذي حظي بمشاركات واسعة مع الأغنية الترند (يا غزالي أهلك قالوا مالي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس ترقص وتغني بأزياء مثيرة على أنغام (يا غزالي أهلك قالوا مالي) وتشعل مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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