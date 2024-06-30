بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الأحد مع مدير ديوان شئون الخدمة المُكلف عمر خلف الله بحضور الأمين العام المُكلف لديوان الحكم المحلي الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل بحث القضايا المتعلقة بالعاملين والمعاشيين بالولاية. وأكد أن إستمرار الحرب لا يعني أن تتخلي حكومة الولاية عن مهامها رغما عن إستمرار العاملين في اجازة والبعض قد تقاعدوا للمعاش ومدى إنسجام ذلك مع القوانين واللوائح علماَ بأن العاملين لم يصرفوا مرتباتهم لمدة عام كامل. ووجه الوالي مدير شئون الخدمة الإحاطة بكافة المعلومات الخاصة بالعاملين وأوضاعهم الوظيفية وتكليف مسئولين لإدارة شئون الخدمة بالوحدات العاملة ومراجعتها وفقا للقوانين واللوائح. من جهته أكد مدير ديوان شئون الخدمة المكلف أن الديوان على إحاطة كاملة بملفات خدمة كافة العاملين بالولاية شاملا الذين في الخدمة والذين بلغوا مرحلة المعاش. وأضاف أن الديوان وضع خطة لمدة عام كامل للقيام بهذه الهمام. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يوجه بالإحاطة بكافة المعلومات الخاصة بالعاملين بالخدمة بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.