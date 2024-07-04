كبري دوبا ليس فقط ( كبري) يربط مناطق شرق سنار بغربها.. كبري دوبا شريان أمل أعاد لقري شرق سنار بكاملها الحياة بعد موات لمئات السنين وشكل حجر زاوية للتواصل مع منطقة الروصيرص وخزان سنار.. غياب التأمين والسيطرة علي منطقة كبري دوبا يعني عملياً تهديداً مباشراً لمدينة سنار ووضع الضغط علي منطقة الفاو مع توسيع الإنتهاكات لقري شرق سنار.. الكاتب/ عبد الماجد عبدالحميد

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