مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد إدارة المرور

تفقد اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة الولايه سير العمل بإدارة المرور يرافقه العميد شرطة دكتور خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة والعميد شرطة مبارك ابكر جبريل مدير دائرة الجنائيات بحضور مدير ادارة مرور الولاية بالانابة الرائد شرطة عثمان مصطفي الكباشي وضباط وضباط صف وجنود الادارة.

وإستمع مدير شرطة الولاية الي تنوير عن سير العمل من مدير المرور إستعرض فيه مراحل إنفاذ خطة إدارته للعام 2024 متناولا أهم ما تم إنجازه في مجالات إيجاد نافذة ترخيص مركبات الولايات المتأثرة بالحرب مؤكدا تقديم الخدمات ميسرة للمواطنين الراغبين في ترخيص المركبات والحصول علي رخص القيادة بشقيها الملاكي والعامة وخدمات مدرسة تعليم قيادة السيارات وخدمات الفحص الآلي للمركبات وأضاف مدير المرور أن إدارته تشهد إستقرارا في بيئة العمل تقنيا عبر الربط الشبكي وحوسبة كافة المعاملات .

وقال أن إدارته دفعت بحزمة من المبادرات الناجحة لمعالجة كافة العقبات المتعلقة بتنظيم سير المركبات بحواضر الولاية ولديهم تنسيق مع الولاية فيما يختص بتأهيل ومعالجة التشوهات بالطرق الداخلية لحاضرة الولاية وإيجاد مساحات لتصميم مواقف للمركبات بالسوق الكبير تجنبا للازدحام وتقييد حركة الشاحنات الكبيرة والسماح لها بالتواجد في اطراف المدينة والتحرك لتفريغ الشحنات في أوقات خلو الطرقات من شركاء الطريق تجنبا للازدحام المروري٠

من جانبه أشاد مدير شرطة الولاية بجهود إدارة المرور ونجاحها في ضبط حركة السير وسيطرتها علي الأعداد المقدرة من المركبات التي وصلت الولاية من الولايات المجاورة المتاثرة بالحرب وهذه الجهود التي بذلت كان لها الاثر الواضح في تقليل الحوادث بجانب نجاح خطة تأمين الطرق حول المؤسسات الخدمية والمساعدة في إنسياب حركة السير .

وعلي ذات الصعيد تفقد مدير شرطة الولاية مكاتب ادارة المرور بالولاية ونوافذ تقديم الخدمات المرورية لطالبي خدمة رخص القيادة والمركبات وكما طالب سيادته ان يلتزموا بقواعد المرور وان يصبحوا شركاء في تقليل الحوادث مع شرطة المرور.

كماطالب سيادته بضرورة احترام وتسهيل جميع اجراءتهم مراعاة لظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتدقيق في إجراءات فحص المركبات القادمة من الولايات والتنسيق مع شعبة مكافحة السيارات بالولاية في متابعة النشرات الجنائية الواردة من الاقسام للمركبات المفقودة قبل ترخيصها.

المكتب الصحفي للشرطة