كولر: لماذا أعطي الفرصة للاعب كسول؟

كشف السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، موعد عودة محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء للتدريبات بعد الفوز (4-1) على الداخلية، الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري. وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الداخلية: “كهربا سيتواجد معنا في التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل”.

وحول التدوير في حراسة المرمى بعد خطأ محمد الشناوي في هدف الداخلية اليوم، قال: “المباريات تكون مرهقة لحراس المرمى من الجانب الذهني والعصبي وليس لدي شك في قوة محمد الشناوي، وبالتأكيد سيحصل مصطفى شوبير على فرصة خلال الفترة المقبلة”.

وحول الفوز برباعية اليوم، قال كولر إن أداء الفريق تأثر بارتفاع درجة الحرارة لكنه حضر نفسه بشكل جيد بدراسة أسلوب المنافس، بجانب أنه تحدث مع اللاعبين خلال فترة الراحة لشرب المياه ونفذوا التعليمات بشكل جيد.

وتابع: “استقبلنا هدفا دون داع وكان من الممكن تجنبه وهو ما أحزنني لكن تسجيلنا للهدف الرابع جعل الأمور أفضل”.وعن عدم الاعتماد على الدبيس وكريستو بشكل دائم، قال: “لدينا 31 لاعبا بالفريق واعتمد على 11 فقط وأقوم بالتدوير. أنا من أتواجد مع اللاعبين في التدريبات وليس من العدل منح الفرصة للاعب كسول في التدريبات على حساب لاعب آخر”.

أتم: “في مصر هناك اعتقاد خاطئ لدى بعض اللاعبين أنه يجب أن يشارك في كل مباراة لمدة 90 دقيقة، ولا يوجد لدي أي لاعب يحصل على فرصة المشاركة بسبب اسمه أو بسبب حب الجماهير له، واللاعب البديل عليه جهد مضاعف كي يشارك أساسيا”.

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