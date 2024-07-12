رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رغبته في التوسط بين البرهان وحميدتي

قالت مصادر لـ”الشرق” بأن رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رغبته في التوسط بين البرهان رئيس “السيادي” قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.. تفاصيل أوفى مع مراسلة الشرق مها التلب: الشرق للأخبار

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