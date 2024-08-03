وسط تهديدات طهران.. واشنطن “تستعد لإرسال تعزيزات للشرق الأوسط”

أعلن مسؤولون أميركيون، الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات من إيران ووكلائها في غزة ولبنان واليمن بمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة للانتقام لمقتل مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأسبوع الجاري.

وقال مسؤول عسكري أميركي، تحدث لصحيفة “نيويورك تايمز”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تتخذ “التدابير اللازمة” لزيادة الاستعداد القتالي وحماية القوات الأميركية وحلفائها ضد أي تهديدات من إيران أو الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وما زال العمل جاريا على تحديد عدد الطائرات التي سيتم إرسالها، وكذلك الموافقات النهائية من كبار المسؤولين بما في ذلك وزير الدفاع، لويد أوستن.

وقال المسؤولون إنهم يسعون إلى معايرة الاستجابة الأميركية لإرسال ما يكفي من الأنواع المناسبة من الطائرات في أسرع وقت ممكن للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل دون أن يبدو الأمر وكأنه تصعيد للصراع.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إن الوزير لويد أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.

وذكرت الوازرة “نقف إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها”.

وقال البنتاغون “الضربة التي نفذناها في العراق قبل 4 أيام كانت دفاعية بعد أن رصدنا هجوما على وشك الوقوع”، مضيفا “لن نتردد في اتخاذ التدابير الدفاعية لضمان سلامة قواتنا”.

وأشارت الوزارة إلى أن “أوستن لم يتخذ بعد قرارا بشأن الإمكانات الدفاعية التي سيتم نشرها”.

وأوضح البنتاغون إن التصعيد في الشرق الأوسط “ليس حتميا” وجميع الدول ستستفيد من خفض التصعيد.

وتوعدت إيران بالرد على مقتل هنية على أراضيها، وآخر التصريحات وأوضحها التي خرجت من طهران جاءت على لسان رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري بعد مشاركته في مراسم تشييع هنية، حيث قال إنهم “يدرسون مع محور المقاومة كيفية الرد” على اغتيال هنية.

وأضاف سلامي حسبما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية: “الرد سيكون حتميا.. ويجب اتخاذ إجراءات متعددة، والكيان الصهيوني سيندم على فعلته”، على حد تعبيره.

ويتقاطع حديث المسؤول العسكري الإيراني مع معلومات نشرتها وكالة “رويترز” نقلا عن 5 مصادر، عصر الخميس، ومفادها أن “مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن”.

ويأتي اللقاء بهدف “مناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد قتل إسماعيل هنية”، وفق “رويترز”.

وقبل حديث المصادر الخمسة للوكالة نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر رسمية إيرانية لم تسمها أن المرشد الإيراني، علي خامنئي أصدر أوامره بضرب إسرائيل مباشرة ردا على مقتل هنية في طهران.وذكرت الصحيفة أن “خامنئي أصدر أوامره بهذا الشأن خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، صباح الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان إيران عن مقتل هنية”.

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