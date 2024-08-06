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عثمان ميرغني: هذا ما يحدث إذا استطاع “الدعم السريع” السيطرة على ولاية النيل الأزرق

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قال رئيس تحرير جريدة التيار السودانية عثمان ميرغني بأنه إذا استطاع “الدعم السريع” السيطرة على ولاية النيل الأزرق سيكون لديه قدرة على الاتصال المباشر مع إثيوبيا وجنوب السودان.

الشرق للأخبار – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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