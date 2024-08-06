عثمان ميرغني: هذا ما يحدث إذا استطاع “الدعم السريع” السيطرة على ولاية النيل الأزرق

قال رئيس تحرير جريدة التيار السودانية عثمان ميرغني بأنه إذا استطاع “الدعم السريع” السيطرة على ولاية النيل الأزرق سيكون لديه قدرة على الاتصال المباشر مع إثيوبيا وجنوب السودان. الشرق للأخبار – السودان

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