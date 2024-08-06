ألقى بنفسه من الطابق السادس خوفاً من والده.. ضحية أخرى للثانوية العامة بمصر

القاهرة

الخوف من النتائج وخاصة نتيجة الثانوية العامة قد يدفع بعض الطلاب إلى إنهاء حياتهم، هرباً من تلك الضغوط التي يصعب عليهم تحملها.

وشهدت نتيجة الثانوية في مصر هذا العام حالات انتحار ومحاولات إنهاء حياة بعض طلاب الثانوية، حتى قبل إعلان النتائج.

ومن بين هؤلاء الضحايا، أقدم طالب في الصف الثالث الثانوي اليوم على إنهاء حياته بعد مشاجرة مع والده، هدده فيها حال عدم حصوله على مجموع جيد في الثانوية العامة.

حادثة القليوبية

وقعت الحادثة في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بالدفن بعد وصول تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها، وسؤال أقارب المتوفى.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يفيد بأن الطالب “بلال”، 17 عاماً، قد أقدم على الانتحار بالقفز من الطابق السادس في العقار الذي يقيم به بمنطقة الخصوص.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الطالب تشاجر مع والده قبل ظهور نتائج الثانوية العامة، بعد تهديد الأخير له في حال عدم حصوله على نتيجة جيدة.

وقد دفعه ذلك إلى الانتحار بالقفز من الطابق السادس، مما أدى إلى وفاته، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

أشعلت النار في نفسها

وقبلها وفي ذات السياق، أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشعال النار في نفسها قبل إعلان نتائج الثانوية العامة، خوفا من الحصول على مجموع لا يؤهلها إلى الكلية المناسبة، حيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت السلطات إخطارًا من مركز الحروق في مستشفى كفر الزيات العام، باستقبال فتاة في العقد الثاني من العمر، مصابة بحروق من الدرجات الثلاث بنسبة 90% وحالتها حرجة لا تسمح باستجوابها حول الواقعة.

العربية نت