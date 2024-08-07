توم بيرييلو: من الواضح أن إثيوبيا عززت التزامها بإرساء السلام في السودان

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، إنه من الواضح أن إثيوبيا عززت التزامها بإرساء السلام في السودان. ومازلنا نقدر ترحيب الدول المجاورة مثل إثيوبيا بالشعب السوداني. صحيفة السوداني

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