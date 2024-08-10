بسبب خلاف على ركن سيارة..مصرع اللمبي لاعب منتخب شباب مصر للملاكمة بالإسكندرية

الاسكندرية

لقى الملاكم محسن عبدالله الشهير بمحسن اللمبي مصرعه، إثر حدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، بسبب ركن السيارة، بشارع الفضالي بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية.

وكان محسن عبدالله لاعبا بنادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية ومنتخب مصر للشباب.

بدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، بشارع الفضالي بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة أحدهما.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث برفقة سيارة اسعاف إلى موقع البلاغ؛ واشارت المعاينة الأولية إلى نشوب مشاجرة بين محسن عبدالله، لاعب الملاكمة بنادي المؤسسة العسكرية، وأحد الأشخاص، ما أسفر عن قيام الثاني بطعنه بآله حادة ولقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.

صدى البلد