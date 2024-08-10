عدوي يشيدبموقف مصر حكومة وشعبا مع الوافدين لمصر بسبب الحرب

اشاد الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي سفير السودان بالقاهرة بموقف مصر حكومة وشعبا مع الوافدين لمصر المتأثرين بالحرب فى السودان مشيرا لتميز العلاقات بين شعبي وادي النيل.

وقال خلال حديثه مساء امس فى الملتقى الاول لشعبي وادي النيل تحت شعار ( السودان ومصر يد واحدة) الذي اقيم امس بنادي الزراعيين بالدقي ان السودان ومصر يد واحدة لتحقيق مصالح شعبي وادي النيل. واكد على اهمية عكس تدفقات المودة بين شعبي البلدين كتدفق مياه النيل وقال ان علاقة شعبي السودان ومصر ستتناقلها الأجيال القادمة التي ستتحمل المسؤولية والتي ستعمل على تعزيز العِلاقة واستدامتها .

واكدت الاستاذة أمانى الطويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية خلال الملتقى ان الجيش السوداني يعتبر المؤسسة الشرعية الرسمية مشيرة الى ضرورة توقف الحرب الدائرة في السودان للحفاظ على المؤسسات وقالت ان مصر والسودان علاقات مصالح مشتركة.

وتحدث السيد أحمد عوض التور رئيس الجاليه السودانية بالقاهرة مؤكدا اهمية ايجاد حلول جذرية لتوفير حياة كريمة للجالية السودانية بمصر وطالب بضرورة إعادة النظر في موضوع الإقامة للجالية وايجاد فرص تعليمية متكافئة لأبناء الجالية في المدارس المصرية .

واشار الى ازلية العلاقات التاريخية المتينة بين والسودان مصر. وتحدثت الاستاذة عائشة الماجدي رئيسة المبادرة مشيرة إلى اهمية التقدم بالشكر لجمهورية مصر لتعاملهما مع الوافدين المتأثرين بالحرب فى تلك المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد واشادت بسفير جمهورية مصر بالسودان لدورة الفعال في التعامل مع السوانيين في كل الحالات خاصة حالة المرض. واعربت عن أملها ان يتخطى الأشقاء المصريين السلوكيات من بعض الأخوة السودانيين الناتجة عن افرازات وظروف الحرب.

سونا