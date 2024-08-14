كباشي يوجه بتفعيل الحراك السياسي والدبلوماسي للتنوير بتطورات الأزمة السودانية

أصدر الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، توجيهات بضرورة تنشيط الحراك السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف توضيح التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة والحرب المفروضة على السودان، خاصة في ظل الدعوة الأمريكية الأخيرة للمفاوضات في جنيف وموقف الحكومة السودانية منها.

وخلال اجتماعه الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، شدد على أهمية أن تتبنى هذه المؤسسات قيادة الجهود السياسية والدبلوماسية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان، وذلك لتوعية الرأي العام المحلي والدولي بتطورات الأوضاع وجهود الحكومة السودانية في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

سونا