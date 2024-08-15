هدف ولقب في أول مباراة مع ريال مدريد.. مبابي يعيش الحلم الملكي

لم يكن كيليان مبابي يحلم ببداية أفضل مع ريال مدريد مما حققه في مستهل مسيرته مع النادي الملكي الليلة الماضية، إذ أحرز هدفا وساعد فريقه الجديد على الفوز بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم.

وأرسل مبابي الكرة إلى داخل شباك المنافس الإيطالي أتلانتا بعد تلقيه تمريرة من جود بيلينغهام ليضاعف تقدم فريقه ويمنحه الفوز بهدفين دون رد.

وقال بيلينغهام أفضل لاعب في المباراة للصحفيين “قبل المباراة لم نتحدث عن (إمكانية هزه الشباك). فقط توقعنا حدوث هذا، هو لاعب يسطر تاريخه بنفسه. مرة تلو الأخرى يقدم المتوقع منه لفريقه وكرر الأمر نفسه الليلة”.

وبهذا أحرز مبابي لقبه الأوروبي الأول بعد تتويجه بلقب دوري فرنسا 7 مرات مع سان جيرمان وموناكو.

وأحرز مبابي 44 هدفا لسان جيرمان الموسم الماضي.

وسبق لمبابي الاقتراب من المجد الأوروبي موسم 2019-2020 عندما خسر سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال إن “مبابي قدم أداء جيدا بالفعل وتناغم جيدا فعلا مع الفريق.. وتفاهم جيدا مع فينيسيوس جونيور وبيلينغهام. بالطبع لدينا الكثير من النوعية لكن لابد من

اللعب الجماعي وهذا ما فعلناه الليلة”.

وبعد التقاط صوره له مع الكأس القارية الجديدة وهي الأولى له، بدا التأثر العاطفي واضحا على مبابي وقال “كانت ليلة عظيمة. إنها لحظة كبيرة بالنسبة لي وفزنا بلقب وهو شيء مهم. في مدريد لابد من الفوز دوما”.

وأضاف “سعيد بالهدف. هذا مهم بالنسبة للمهاجمين من أمثالي. لكن الأمر الأكثر أهمية هو سعادة اللعب مع هذا الفريق”.

وبهذا اللقب أصبح أنشيلوتي المدرب صاحب أكبر حصيلة من الألقاب الكبرى مع ريال، وهي 14 لقبا، بالتساوي مع ميغيل مونوز الذي قاد الجهاز الفني “للملكي” خلال الفترة ما بين 1948 و1958.

الجزيرة