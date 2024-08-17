نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزيرة الشباب والرياضة

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على الأداء والمهام التي تضطلع بها وزارة الشباب والرياضة والجهود التي تقوم بها في خدمة الشباب والرياضيين.

وإطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وزير الشباب والرياضة الأستاذة هزار عبد الرسول ، على الترتيبات الجارية لتنظيم النفرة الرياضية الكبرى التي يقيمها الرياضيون في مدينة بورتسودان في العشرين من أغسطس الجاري لدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة وذلك تزامناً مع إحتفالات البلاد بالعيد السبعين للجيش.

من جانبها أوضحت الأستاذة هزار أن الوزارة قامت بالتعاون مع الرياضيين بالاعداد لنصرة القوات المسلحة من خلال نفرة كبري ستقام في العشرين من أغسطس الجاري باستاد بورتسودان. وأضافت انه سيتم من خلال النفرة تسليم وثيقة تحمل رؤية الرياضيين بشأن مفاوضات جنيف ، وذلك بمبادرة من أندية الممتاز و الإتحاد العام لكرة القدم و إشراف وزارة الشباب والرياضة .

وأشارت إلى أنه سيتم خلال النفرة تكريم لطلاب الدفعة ٦٨ كلية حربية، وعدد من الشخصيات والرموز والرياضية موضحة أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعد بدعم ورعاية النفرة.

سونا