مبارك الفاضل يُشرّح أسباب الغاء اجتماع القاهرة

دعا رئيس حزب الامة القيادي مبارك الفاضل، الفريق البرهان وقيادة القوات المسلحة إلى التعاون مع الجهد الدولي القائم في القاهرة وجنيف .

وقال الفاضل في تغررية عبر منصة اكس، :”واضح أن القيادة في بورسودان رغم بيانها بأنها تراعي تضحيات الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب، إلا أن مقاطعتها لمفاوضات جنيف بأسباب واهية ثم دفعها لمشاركة الحركات المسلحة في المفاوضات يشير إلى غير ذلك”.

وأضاف رئيس حزب الامة :” تحولت الميليشيا إلى عصابات واستئصالها يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية، محاولة استئصالها بالحرب التقليدية سيستغرق سنوات طويلة وسيدخلنا في سيناريو اليمن والصومال وسوريا والعراق وهذا سيؤدي إلى تداعي ما تبقي من الدولة” وفقا لاخبار السودان .

ولفت الفاضل الى انه لا مجال لتشكيل دعم سريع آخر من الحركات المسلحة فكل الشعب تقدم للقتال مع الجيش بدون مقابل.

وأشار الفاضل الى إن مصر وأمريكا ألغتا اجتماع القاهرة مع الوفد السوداني حول تنفيذ اتفاق جدة، بسبب كسر المسؤولين في السودان برتوكول الاتفاق الذي تم على أسماء الوفد العسكري السوداني وإضافتهم لممثلين للحركات المسلحة التي يرفض المجتمع الدولي والإقليمي مشاركتها في المفاوضات ويرفض مساواتها بالجيش السوداني.

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