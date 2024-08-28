عاد التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقطع جديد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر التيك توكر الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني في جولة مع شقيقتين عراقياتين.
وطلب أبو أحمد كعادته الزواج من إحداهن معبراً عن إعجابه بها ومؤكداً لها شعورها بالسعادة على وافقت على الزواج منه.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام التيك توكر السوداني المثير للجدل بإهداء الحسناء العراقية “قبلة” على الهواء وطالبها بردها له, لكنها رفضت مؤكدة لها أن حيائها يمنعها من فعل ذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيك توكر السوداني أبو أحمد يفاجئ حسناء عراقية فائقة الجمال ويعرض عليها الزواج ويطلب منها “بوسة” على الهواء: (إذا تزوجتيني ستشعرين بسعادة لن تجديها مع غيري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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