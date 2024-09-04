” فزعة السودان” تتواصل من الكويت لمطار بورتسودان

تواصلت اليوم الأربعاء وصول طائرات جسر المساعدات الكويتية لمتضرري الأمطار والفيضانات والحرب في السودان حيث وصلت طائرة محملة ب36 طنا من المواد الغذائية والدوائية والإيوائية إلى جانب سيارتي إسعاف وتم تسليمها لمفوضية العون الإنساني.

واوضح سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري ان الطائرة التي وصلت اليوم بتنظيم الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملتها ل(فزعة السودان) والتي اطلقتها الجمعية مع 8 جمعيات خيرية كويتية بهدف دعم ومساندة المتضررين ضمن حملة واسعة في الكويت تداعت لها المنظمات والجمعيات الإنسانية وهي حملة مستمرة للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في محنته.

وصرح المدير العام لجمعية العون المباشر عبد العزيز العبيد إن هذه الرحلة جاءت بدعم من بيت الزكاة الكويتي وتعاون وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وذلك في إطار حملة (فزعة السودان مبينا الرحلة تشمل 10 أطنان من خيام الإيواء و20 طنا من المواد الغذائية الأساسية لسد حاجة الأسر إلى جانب سيارتي إسعاف لدعم الرعاية الصحية بحمولة 6 أطنان.

من جانبه أكد مدير عام بيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد العازمي أن المساعدات الكويتية لإغاثة السودان جاءت بهدف مد العون للأشقاء في السودان وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية والعاجلة لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

سونا