20 مفقودا في غرق مركب في المتوسط

فقد 20 مهاجرا بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق ما أعلن الأربعاء القسم الإيطالي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية كيارا كاردوليتي على إكس “فقد 20 شخصا في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قارب في الأول من سبتمبر، وفق الناجين. والناجون السبعة الذين استقبلهم فريقنا في لامبيدوسا في حالة صعبة. وفقد الكثير منهم أقارب لهم” في الحادث.

في العام الماضي، قضى أو فقد أثر 3155 مهاجراً في المتوسط وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

يعتبر القطاع الأوسط للبحر المتوسط، أي المساحة المائية بين شمال إفريقيا وإيطاليا ومالطا، أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، ويسجّل فيها ما نسبته 80 في المئة من حالات الموت غرقا أو فقدان الأثر خلال محاولات العبور.

ينطلق كثر من المهاجرين من تونس أو ليبيا على متن قوارب في محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وغالبا ما تكون إيطاليا وجهتهم الأولى.

وتراجع عدد الوافدين بشكل كبير هذا العام، إذ وصل نحو 24500 شخص إلى إيطاليا حتى الآن، مقارنة بأكثر من 58600 في الفترة نفسها من العام 2023، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

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