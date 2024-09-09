فاتن حمامة تنفرد بـ4 مراكز.. الإسكندرية السينمائي يعلن نتيجة استفتاء أفضل فيلم رومانسي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، نتيجة الإستفتاء الذي أجرته حول أفضل 10 أفلام رومانسية مصرية على مدار تاريخها، وشارك فيه نحو 52 ناقدا وكاتبا سينمائيا.

وتضمنت النتيجة فوز سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، بـ4 مراكز بالقائمة بمجموعة من أفلامها الرومانسية، رغم أنها ابتعدت عن المراكز الثلاثة الأولى.

فيما فازت الفنانة شادية، بمركزين بالقائمة، وكان للأفلام التي أنتجت نهاية الخمسينيات، مرورا بالستينيات النصيب الأكبر في هذا الإستفتاء، فيما تم إقصاء أفلام السبعينيات والتسعينيات تمام من الإستفتاء، أما الثمانينيات والألفية الجديدة، كان هناك تمثيل مشرف بفيلم لكل فترة منهما.

* جاءت نتيجة الإستفتاء كالتالي:

تصدر فيلم “حبيبي دائما” القائمة، وفاز بالمركز الأول، وهو بطولة نور الشريف وبوسي، وإنتاج 1980، وسيناريو كوثر هيكل ورفيق الصبان، وإخراج حسين كمال.

وفاز بالمركز الثاني فيلم “الوسادة الخالية”، وهو إنتاج 1957 تأليف إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار السيد بدير، وإخراج صلاح أبو سيف، وبطولة عبدالحليم حافظ، ولبنى عبدالعزيز.

وأما المركز الثالث، ففاز به فيلم “أغلى من حياتي” إنتاج 1965، وهو من تأليف محمد أبو يوسف، وإخراج محمود ذو الفقار، وبطولة شادية وصلاح ذو الفقار.

وفاز فيلم “نهر الحب” بالمركز الرابع، وهو إنتاج 1960، من تأليف يوسف عيسى، وإخراج عز الدين ذو الفقار، وبطولة عمر الشريف، وفاتن حمامة وزكي رستم.

وبالنسبة لباقي المراكز، فاحتل فيلم “بين الأطلال” المركز الخامس، وهو إنتاج 1959، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج عز الدين ذو الفقار، وبطولة فاتن حمامة، وعماد حمدي.

وبالمركز السادس جاء فيلم “أيامنا الحلوة” إنتاج 1955، تأليف وإخراج حلمي حليم، وسيناريو وحوار علي الزرقاني، وبطولة فاتن حمامة، وعمر الشريف وعبدالحليم حافظ.

وفاز بالمركز السابع فيلم “رد قلبي” إنتاج 1957، تأليف يوسف السباعي وإخراج عز الدين ذو الفقار، وبطولة شكري سرحان ومريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار وزهرة العلا، وهند رستم.

وبالنسبة للمراكز الثلاثة الأخيرة بالقائمة، فاحتل فيلم “معبودة الجماهير” المركز الثامن، وهو إنتاج 1967، وهو من تأليف مصطفى أمين، وإخراج حلمي رفلة، وبطولة عبدالحليم حافظ وشادية.

وبالمركز التاسع، فاز به فيلم “دعاء الكروان” إنتاج 1959، وهو تأليف طه حسين، سيناريو وحوار يوسف جوهر، إخراج هنري بركات، وبطولة فاتن حمامة، وأحمد مظهر. واحتل فيلم “سهر الليالي” المركز العاشر والأخير، بقائمة أفضل 10 أفلام رومانسية مصرية، وهو إنتاج 2003، وتأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد حلمي، وشريف منير وفتحي عبدالوهاب، ومنى زكي، وحنان ترك.

الشروق نيوز