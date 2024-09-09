شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يسخر من زواج حميدتي والفنانة مونيكا: (أمير البلاد كان يكون نمرة كم بالنسبة ليك)

نشر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط المعروف بالسخرية من حسناء الفن السوداني مونيكا روبرت.

وكانت مونيكا, قد فجرت مفاجأة كبيرة في اليومين الماضيين عندما كشفت عن تلقيها عرض زواج من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” قبل الحرب.

وذكرت المطربة المعروفة أنها رفضت الزواج من قائد الدعم السريع, لأسباب كثيرة منها أنه شخص غير متعلم إضافة إلى أنه رجل سياسي, ولذلك فضلت الهروب للقاهرة رفقة بناتها حسبما ذكرت.

وسخر سندالة, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, من تصريحات الفنانة الحسناء وقال: (أمير البلاد كان يكون نمرة كم بالنسبة ليك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)