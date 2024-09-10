تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور بعد أن قام المتابعين بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتاة حسناء ترتدي أزياء قوات الدعم السريع وتستعرض جمالها. وظهرت الفتاة “الدعامية” وهي تتمايل على أنغام أغنية موسيقى الراب (شتمونا ضربونا عذبونا) وتضع “باروكة” على رأسها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد سخر المعلقين من ظهور الفتاة بالباروكة, وكتب أحدهم معلقاً: (حتى الباروكة شفشفتوها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “دعامية” حسناء تستعرض جمالها على أنغام (شتمونا ضربونا عذبونا) والجمهور يسخر: (حتى الباروكة شفشفتوها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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